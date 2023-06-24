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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توني كروس يكشف سبب تمديد عقده مع ريال مدريد

توني كروس
توني كروس

كشف الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، سبب تجديد عقده مع الميرنجي وبقائه في الفريق لمدة موسم جديد.

وأعلن ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، تمديد عقد توني كروس لمدة موسم إضافي لينتهي تعاقده مع الميرنجي بنهاية الموسم المقبل.

وقال كروس في تصريحات نشرها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "لازال عندي رغبة في اللعب وأشعر أنني بحالة جيدة".

وتابع: "أشعر بأنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما للفريق، لم أكن أريد أن أقرر مستقبلي في أكتوبر المقبل، لأن الموسم طويل وأحيانا لا تدرك الجهد البدني إلا في النهاية".

وأضاف: "أشعر الآن أنه لا يزال بإمكاني أن أكون مهما، وطالما قلت إنه من الضروري بالنسبة لي أن أنهي مسيرتي في القمة وبمستويات عليا".

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: “اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024”.

وتابع: “وصل توني كروس إلى ريال مدريد في عام 2014 وهو بالفعل اللاعب الألماني الذي دافع عن القميص في معظم الأوقات في 417 مباراة”.

وأضاف ريال مدريد في بيانه: “في المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ 20 لقبًا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات الدوري، 1 كأس الملك و 3 كؤوس السوبر الإسباني”.

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