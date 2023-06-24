رئيس الوزراء يؤكد: لا يجوز إقامة مباني فوق المقابر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه لا يجوز إقامة مباني فوق المقابر القديمة، ولذلك سيتم بناء حدائق أو منزهات أو طرق، متابعا: لا يجوز دينيا إقامة المباني.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي بعد تفقده مقابر صلاح سالم، أننا يجب أن نجد حلول لمثل تلك الأماكن، ومن الصعب للغاية التعامل مع وجود المياه الجوفية داخل المقابر القديمة والمتهالكة.



وأكمل: يجب علينا أن نقوم بنقل المقابر التي لا تصلح إلى أماكن أخرى إنسانية، ونعمل على إعادة صياغة تلك الأماكن بما يخدم الدولة ويوفر رئات خضراء.



ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مقبرة للخالدين، وذلك لإعلاء قيمة الزعماء والراحلين.

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