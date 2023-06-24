إبراهيم سعيد يثير قلق متابعيه عبر تويتر

شارك إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "‏دعواتكم لوالدتي بالشفاء ‏الله يحفظكم ويحفظ اسرتكم وأحبابكم جميعا يارب".

من جانب آخر، كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال موتسيبي في تصريحات أبرزتها صحيفة “المنتخب المغربية”:" دوري السوبر الأفريقي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف:" بعض الرعاة تحدثوا معنا حول تاريخ دوري السوبر في أوروبا وأنه لم يكن جيدا، وبالتالي فإن إطلاق نفس الاسم على البطولة في إفريقيا يعطي انطباعا سلبيا، وهو ما يجعلنا نفكر جديا في تغيير اسم البطولة".

وتابع:" كل لاعب عليه أن يلعب ليربح أكبر قدر من المال لأن كرة القدم عمرها قصير، ونحن نعمل على زيادة الموارد المالية والاستثمار في ملاعب كرة القدم".