جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة خفير خصوصي بالقليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على خفير خصوصى جثة هامدة فى مكان عمله فى أحد المخازن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة للمستشفى ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " أ أ أ "46 سنة خفير خصوصى جثة هامدة ،ولم يتم الجزم بسبب الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى .

انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين أن المتوفى يقوم بغفرة على أحد المخازن بقرية الشيخ عتمان دائرة المركز ،وأن مجموعة من الأهالي عثروا على جثته صباحا وتم نقله الى المستشفى فى محاولة لاسعافه وتبين أنه قد فارق الحياة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .