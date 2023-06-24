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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد فاجنر يعلق على خطاب بوتين

قائد فاجنر
قائد فاجنر

علق قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين، على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث فيه عن الخيانة للدولة الروسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اعتبر بريجوزين أن خطاب بوتين اليوم، كان مخيبًا للآمال ولم يرق إلى التوقعات.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في موسكو  ومنطقة فورونيج.

وقال البيان: "من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو وفورونيج، تم إدخال نظام عمليات لمكافحة الإرهاب". 

وبحسب وسائل إعلام رسمية روسية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن نظام مكافحة الإرهاب في هذه المناطق.

تم الإعلان عن الإجراءات، بعدما شن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، تمرد مسلح ضد الدولة الروسية.

الإجراءات الإرهاب الاعمال الارهابية الإرهابية الدولة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين

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