طلاب الثانوية العامة المكفوفون لوزير التعليم: امتحان الجعرافيا واضح

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سير امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023 بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير جميع سبل الرعاية والراحة للطلاب.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الطلاب والطالبات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حجرة كنترول ثانوية المكفوفين بالمحافظة، واطلع على محضر فتح أظرف أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حجرة المراقبين الاحتياطيين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 باللجنة، موجهًا بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان والاهتمام بهم ورعايتهم أثناء الامتحان.

تطوير المحتوى الدراسي لمدارس المكفوفين

وفى هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي لمدارس المكفوفين، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من استراحات رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 والمعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الفردوس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب المنصورة، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد الاستراحات بالمحافظة يبلغ 36 استراحة مخصصة لـ 141 ملاحظا.

جاءت هذه الزيارة التفدقية اليوم ذلك بحضور خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسريب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر، وكيل المديرية.

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم

وزير التعليم في الدقهلية اليوم