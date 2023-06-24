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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح .. الأمن العام يشن حملة مكبرة على البؤر الاجرامية بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم) .

أسفرت جهودها عن ضبط (57) قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش – 30 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (53 متهم " لعدد 27منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (509) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام المواد المخدرة

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