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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

إصابات النجوم
إصابات النجوم

لم تكن إصابة الفنان مصطفى قمر، الأخيرة في عينه خلال كواليس تصوير فيلم أولاد حريم كريم، هي الأخيرة بين النجوم، إذ سبقته إصابات عدة خلال الفترة الماضية. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز إصابات النجوم الأخيرة. 

 

مصطفى قمر

كشف الفنان مصطفى قمر عن التطورات الصحية بشأن إصابته في عينه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفى قمر صورة لعينه، وعلق: “أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسه حاسس بزغللة خفيفة منك لله يا خالد يا سرحان”.

وأصيب النجم مصطفى قمر ، في إحدى عينيه خلال تصوير أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بسبب "بوكس" من الفنان خالد سرحان جاء بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

ونشر مصطفى قمر صورة له بعد تعرضه للإصابة فى الوجه وتحديدا فى عينه اليمنى وعلق عليها قائلا: انا كويس ياجماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس احنا حنتوقف ٣ أيام عن تصوير اولاد حريم كريم لغاية ماعيني تخف دعواتكم. 

مصطفى قمر 

المطربة بيبي ريكسا

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تعرضت المغنية الأمريكية بليتا ريكسا «بيبي ريكسا»، لإصابة بالغة، في حفلها الغنائي الأخير، وذلك بعدما تلقت ضربة قوية بهاتف أحد الحاضرين للحفل. 

وظهرت المطربة بيبي ريكسا 33 عاما، في مقطع فيديو وهي تغني على المسرح بحضور جماهيري كبير، لتفاجئ بهاتف يصطدم في وجهها، تم إلقاءه عليها من أحد الحاضرين في الحفل. 

ولم تتمالك بيبي ريكسا، نفسها من قوة الضربة في حفلها بـ نيويورك، وجثت على ركبتيها على المسرح، وصرخت بقوة. 

واندفع منظمي الحفل نحو بيبي ريكسا، مسرعين، ليصطحبوها خلف المسرح لاسعافها، بينما أفادت التقارير الإخبارية الأمريكية عن قيام الشرطة بالقبض على الشاب الذي أصاب المطربة الشهيرة. 
 

بيبي ريكسا 
بيبي ريكسا 

وفي أول ظهور لها بعد الواقعة، نشرت بيبي ريكسا، صورا لها بعد الإصابة، عبر تطبيق انستجرام، وظهرت بجرح قطعي في الحاجب. 

وأعلنت بيبي ريكسا، عن سلامتها، في التعليق على الصورة، قائلة: «أنا جيدة»، لتنهال عليها التعليقات والاعجابات. 

بيبي ريكسا 
بيبي ريكسا 

منى زكي 

وفي أول مايو الماضي، كشف أحد خبراء التجميل عن تعرض النجمة منى زكي لكسر في يدها، بعدما نشر صورة لها وهي تضع الجبس على جزء من يدها.

وكانت النجمة منى زكي قد حققت نجاحا كبيرا خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

منى زكي 

محمد فؤاد 

قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج. 

وحل محمد فؤاد ضيفا في حلقة برنامج رامز نيفر ايند، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وكان من نصيبه مقلب الغسالة، طبقا لقواعد البرنامج.

وظهر محمد فؤاد في الحلقة، وهو نحيف للغاية نتيجة للجراحة التي خضع لها مؤخرا لتكميم المعدة.

ونظرا لقوة المقلب ظهر محمد فؤاد، وهو ملقى على الأرض، مع ظهور جزء من الجرح الذي تسببت فيه الجراحة الأخيرة ما جعل الكثيرين يتعاطفوا معه على صفحات السوشيال قائلين: محمد فؤاد كان عامل عملية والجرح اتفتح.

محمد فؤاد 
مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر المطربة بيبي ريكسا بيبي ريكسا منى زكى محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد

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