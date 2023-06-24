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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة البيئة تداهم مصانع بير السلم في الجيزة وكفر الشيخ

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – كفرالشيخ".

 أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة " المواد الغذائية - الصحة العامة" تم ضبط ( 5 مصانع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع غراء الأخشاب بمضبوطات بلغت ( 10 طن و 15000 عبوة مواد غذائية – 23 طن لغراء جلاتينى – 10 طن و 120000 عبوة لمخلفات بلاستيكية ومصنعاتها) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط ( 9 منشآت "محلات – ورش – معامل" بنطاق محافظة كفرالشيخ) لوجود مخالفات عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة - الموافقة البيئية – سجل الحالة البيئية – التخلص الغير أمن من المخلفات الخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) .

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (27) قضية بنطاق محافظة كفرالشيخ ، عبارة عن ( جوابى مخالفة – غزل مخالف) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

5 مصانع إعادة تدوير المخلفات الشرطة المتخصصة الثروة السمكية المخلفات الخطرة حماية البيئة شرطة البيئة والمسطحات

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