استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل الهضم والقولون والمغص والانتفاخ بعد تناول اللحمة لذا من المهم شراء أعشاب تساعد فى التخلص من هذه المشكلات والوقاية منها قبل عيد الأضحي الذي تكثر فيه الأكلات الدسمة .



ووفقا لموقع “endeavour” نعرض لكم قائمة أعشاب طبيعية تساعد فى الوقاية من أضرار اللحوم والأطعمة الدسمة فى عيد الأضحى

جينتيانا لوتيا أو الجنطيانا

هذه أعشاب أساسية يجب التفكير فيه لدعم انخفاض حمض الهيدروكلوريك وبالتالي تحسين امتصاص العناصر الغذائية والاستيعاب وكمنشط مرير ، فهو يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز العصارات الهضمية اللازمة للمساعدة في تكسير وامتصاص الطعام المستهلك: حمض الهيدروكلوريك من المعدة ، والصفراء من الكبد والمرارة.

وتحمى هذه الأعشاب من الانتفاخ والارتجاع المعدي المريئي والإمساك من خلال تحسين إفراز حمض المعدة وإدارة الديدان والبكتيريا والطفيليات لتقليل انتشارها وتحفز الشهية .

تنبيه: تقرحات هضمية وفرط حموضة في الجهاز الهضمي



الزنجبيل

يحتاج الهضم الأمثل للحرارة وزيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي و يعمل الزنجبيل على تدفئة المعدة تمامًا ويسمح للطعام بالانتقال عبر الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى تحسين الهضم وكذلك امتصاص الطعام والمغذيات ويستخدم عادة في: الغثيان ، ضعف الجهاز الهضمي ، انتفاخ البطن.

تحذير: تقرحات هضمية ، جرعات عالية أثناء الحمل ، استخدام متزامن مع أدوية ترقق الدم.

البابونج

بفضل تأثيره المهدئ الخفيف والمضاد للتشنج ، يعد هذا عشبًا أساسيًا يجب التفكير فيه في علاج أعراض الجهاز الهضمي والعرض المتزامن للقلق بما في ذلك عسر الهضم العصبي. كما أنه يعمل على تقليل الالتهاب وتحسين الشفاء ، ويستخدم بشكل مناسب للمساعدة في علاج المغص والالتهاب والإسهال في الجهاز الهضمي.

يشيع استخدامها في: القلق ، والمغص ، وانتفاخ البطن ، والتهاب الجهاز الهضمي ، والإسهال ، والتهاب المعدة ، والقرحة الهضمية

الكركم

تشتهر هذه العشبة بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ، ويمكن استخدامها عند وجود التهاب في الجهاز الهضمي ويساعد الكركم على إفراز الصفراء من الكبد ، و يمنع نمو هيليكوباكتر بيلوري “ جرثومة المعدة”- وهي بكتيريا ممرضة يمكن العثور عليها في المعدة والتي تسبب تقرحات هضمية عن طريق إتلاف الغشاء المخاطي للمعدة.

يشيع استخدامها في: القرحة الهضمية ، ضعف الجهاز الهضمي ووظائف الكبد المرتبطة ، التهاب الجهاز الهضمي ، وجرثومة المعدة

تحذير: جرعات عالية مع دواء سيولة الدم المتزامن

الكركم



الشمر

باعتباره عشبًا يساعد على الاسترخاء والمغذي للمعدة وجدران الأمعاء ، فإن الشمر مفيد بشكل خاص في الاستخدام عند وجود غازات مفرطة وآلام في الأمعاء “ القولون العصبي” فهو مضاد للتشنج ، و يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء المتقلصة ويسمح للغازات المحتبسة بالخروج و يقلل من التشنجات اللاإرادية ويعيد الانقباض الطبيعي للعضلات الملساء داخل القناة الهضمية والشمر مفيدًا أيضًا في الحفاظ على توازن بكتيري صحي في الجهاز الهضمي.

يشيع استخدامها في: انتفاخ البطن ، والمغص ، والتشنجات ، والتشنجات ، وضعف الجهاز الهضمي

تحذير: الارتجاع المعدي المريئي ، حالة حساسة للهرمونات