تشكيل سموحة أمام النجوم في كأس مصر

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة النجوم في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولةً كأس مصر.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة النجوم كالتالي:-



حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: دوكو دودو، صديق أوجولا، ممدوح عبد ربه، أحمد مصطفى، حسين فيصل

الهجوم: بنجامين بواتنيج

فيما جاء تشكيل النجوم كالتالى: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازممحمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى