الوضع يتطور .. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على تمرد قوات فاجنر الروسية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه على اتصال مع حلفاء المملكة المتحدة بشأن تمرد قوات مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، حث سوناك جميع الأطراف المعنية على حماية أرواح المدنيين، حيث أشار إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء غربيين آخرين اليوم السبت.

وأوضح سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: "نحن نراقب الموقف عن كثب، لأنه يتطور على الأرض أثناء حديثنا".

وتابع "أهم شيء أود قوله هو أن تكون جميع الأطراف مسؤولة وأن تحمي المدنيين، وهذا ما يمكنني قوله في هذه اللحظة".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تحدث إلى زيلينسكي، قال سوناك: “أنا على اتصال بحلفائنا.. سأتحدث إلى بعضهم في وقت لاحق اليوم، حيث سنكون منسقين في وضع مثل هذا، لكنه يتطور ونحن نتحدث”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".