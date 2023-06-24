العفو الدولية : قلقون من المواجهات المحتملة بين قوات فاجنر والجيش الروسي

عبرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، عن قلقها من المواجهات المحتملة بين قوات فاجنر والجيش الروسي، مطالبة الأطراف الروسية بضرورة حماية المدنيين.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، عن فرض حالة عملية مكافحة الإرهاب في العاصمة، مؤكدا أن الوضع معقد.

وطالب عمدة موسكو من المواطنين عدم التحرك في مناطق المدينة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.

وكان قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، أعلن أن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بريجوزين أن قواته على مشارف موسكو للقيام بانقلاب والإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو.

من جانبها، أعلنت السلطات في موسكو والمناطق المحيطة بها حالة الطوارئ "لمكافحة الإرهاب"، خشية أي محاولة للسيطرة من مجموعة فاجنر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".