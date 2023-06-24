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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم العالمي للمرأة في الهندسة.. مصريات أبهرن العالم .. تفاصيل

مروة الحفناوي خبيرة
مروة الحفناوي خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت مروة الحفناوي خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جمعية المهندسات العالمية هي جمعية غير هادفة للربح إطلاقا وتم تأسيسها لتنمية المجال الهندسي لدى المرأة.

 

وتابعت مروة الحفناوي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "نون القمة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة جدا من أجل الدخول إلى مجال الهندسة وكان هدف الجمعية هو تشجيع المرأة على دراسة جميع أنواع الهندسة في مختلف المجالات وتنمية قدرات الفتيات لدخول هذا المجال من الصغر أو الدخول لسوق العمل.

 

أول خريجة مهندسة

 

وأضافت لا نستطيع أن ننسى أول خريجة مهندسة في الولايات المتحدة وإسهاماتها التي قدمتها في أوائل القرن التاسع عشر والذي فتح الباب إلى الكثير من الفتيات من بعدها.

المهندسات المجال الهندسي مروة الحفناوي تكنولوجيا مهندسة

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