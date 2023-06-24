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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بمراكز شباب الجيزة|صور

مبادرة لبسك لغيرك
مبادرة لبسك لغيرك عيد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبجميع محافظات الجمهورية مبادرة "لبسك لغيرك عيد " والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بمشاركة أندية التطوع وأندية الفتاة داخل كل مديرية.

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة المبادرة داخل 18مركز شباب من أصل 19 إدارة حيث افتتح الوكيل المبادرة من داخل مركز شباب السيسي التابع لإدارة الهرم تزامناً مع 17مركز تابعين لإدارات 
 (الهرم - أكتوبر - أطفيح - الصف  - البدرشين  - الحوامديه - جنوب الجيزة - شمال الجيزة - الدقي ،أبو النمرس ، العياط )

لاقت المبادرة  إقبالاً كبيراً من مرتادى مراكز الشباب مثل مثيلاتها من المبادرات السابقه  التى تهتم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها لخدمة الكثير من فئات المجتمع.

أعرب  الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،كما نقل له شكر وسعادة المترددين على مراكز الشباب فرحاً بالمبادرة التي تهدف إلى تعميق روح المشاركة والتكافل بين فئات المجتمع المختلفه .
كما أنها تحقيق إستراتيجية وزارة الشباب  والرياضة للتنمية المستدامة من خلال جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار وتقدم خدمات متنوعة لتلبي جميع الإحتياجات

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية ، عادل فهمى وكيل الشباب ،الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب، ومديري الإدارات الفرعية ومشرفي الأنشطة ومنسقي إعلام الإدارات،بمشاركة أندية التطوع والفتاة.

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