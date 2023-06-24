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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يوجه رسالة خاصة لـ ميسي في يوم ميلاده.. تفاصيل

صدى البلد

وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة خاصة للأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق بالفريق، في ذكرى يوم ميلاده الـ ٣٦.

ويحتفل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ ٣٦ اليوم.

وكتب مبابي رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلا: “عيد ميلاد سعيد ليو ميسي، أتمنى لك أفضل يوم ممكن مع عائلتك وأصدقائك”.

وتابع: “شكرًا لك على هذين العامين معًا في باريس، تعلمت الكثير منك كلاعب وزميل وخصم ورجل”.

واختتم: “أنا ممتن لكل هذه الأشياء التي تعلمتها منك، أتمنى لك حظًّا سعيدًا في مغامرتك الجديدة”.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعلن مؤخرا انضمامه إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

مبابي ميسي ليونيل ميسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان

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