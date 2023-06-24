رئيس نادي الترسانة : لسنا مستعدين للدوري حال قيام اتحاد الكرة بهذا الإجراء

أكد طارق سعيد رئيس نادي الترسانة، أن الأزمة مع اتحاد الكرة عمل "دوري درجة ثانية جديد" اختلقها الاتحاد من 20 نادي محترفين وهذا مخالف للائحة، موضحا أن هذا القرار حال تطبيقه سيتسبب في إحداث ضرر للأندية وغير مستعدين لهذه الدوري.

وأضاف طارق سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن الأندية غير مستعدة لهذا الدوري ولا يوجد حكام ولا لاعبين ولا عدد كافي للأندية ويزيد من أعباء الأندية المالية، قائلا: "الدوري ده هيكلفنا أعباء زيادة".

وأشار طارق سعيد، إلى أنه خلال يوم 6 يوليو القادم سيعقد موعد اجتماع عمومية غير عادية لإلغاء قرار دوري المحترفين، مؤكدا أنهم سيلغون قرار اتحاد الكرة في الجمعية العمومية ولو تم الموافقة على الغاء القرار سيتم التنفيذ فورا.