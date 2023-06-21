تعليم الإسكندرية تستضيف وفد الترسانة البحرية.. تفاصيل

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم وفدًا من شركة مركز تدريب الترسانة البحرية لدراسة التعاون المشترك مع التعليم الفنى والعمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وتبادل الخبرات الفنية والعملية للنهوض بالخريجين وربطهم بسوق العمل حسب المعاير الدولية وشهادات الجودة العالمية في التعليم والتدريب الفني.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان مصطفى مدير عام المركز تدريب الترسانة البحرية والوفد المرافق لها، وبحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني ، وأشرف أبو الفتوح بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل .



وأكَّد مدير المديرية أن التعليم الفني على رأس قائمة أولويات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وخلق جيل فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي ، مشيرًا إلى الطفرة الهائلة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز على أحدث النظم لمواكبة النظم العالمية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة الاهتمام بالتعليم الفني والتكامل بين كافة المؤسسات لتحقيق رؤية مصر 2030 .