حكم ترك العقيقة من المُستطيع أدائها.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل.

وذكرت دار الإفتاء، أن العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها، ولا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت بما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.