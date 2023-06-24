آخر مستجدات بعثة الحج المصرية والاستعدادات النهائية لوقفة عرفات.. تفاصيل

استعرض الإعلامي عمرو خليل، مستجدات بعثة الحج المصرية والاستعدادات النهائية لوقفة عرفات.

وقال عمرو خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامية ندى رضا، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الأمور ممتازة ولا يوجد ما يعكر صفو الحجيج.

وأشار عمرو خليل، إلى أنه يوجد 2.2 مليون حاج هذا العام، ومن المتوقع أن يكون الحشد الأكبر للحجيج هذا العام، وقد يكون هذا العام الأكثر ازدحامًا وكثافة، وهناك ترتيبات كثيرة.

وأضاف أنه رغم الكثافات الشديدة في الحرم، لكن كل الأمور ميسرة وهناك التزام كبير من الجميع، مضيفًا:"ولم أسمع أي شكل من أشكال الشكاوى، رغم الأعداد الكبيرة".