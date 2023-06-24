الكرملين يكشف سبب موافقة روسيا وساطة لوكاشينكو مع فاجنر

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا صباح اليوم على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتًا إلى أن الوساطة “كانت مبادرة شخصية من الأخير”.

وأضاف بيسكوف أن روسيا وافقت على وساطة لوكاشينكو لأنه صديق قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين منذ 20 عامًا، مؤكدًا أن التغييرات في وزارة الدفاع من صلاحية الرئيس الروسي فقط.

وأشار إلى أن التمرد المسلح لن يؤثر على سير العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتفاق مع فاجنر يهدف لتجنب حمام دم.

وأعلن رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وأضاف بريجوزين أن قواته ستنتقل إلى معسكرات ميدانية داخل مدينة روستوف الروسية، التي دخلها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المسافة التي كانت تفصل جنوده عن موسكو تبلغ 200 كلم ولم تسفك أي قطرة دماء.