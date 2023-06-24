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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تستدعي المبعوث الهندي احتجاجًا على مقتل مدنيين في كشمير

أرشيفية
أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم السبت، المبعوث الهندي في البلاد؛ احتجاجا على مقتل مدنيين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

واتهم الجيش الباكستاني القوات الهندية بقتل المدنيين، إثر إطلاق للنار بصورة عشوائية على مجموعة من الرعاة في قطاع ساتوال عند خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين.

وندد الجيش، في بيان له السبت، بما أسماه "النهج غير الإنساني المعتاد تجاه الكشميريين الأبرياء"، فيما قالت وكالة "رويترز" إن الجيش الهندي لم يرد على طلب للتعليق.

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وعبّر بيان الجيش عن غضب "وزارة الخارجية الباكستانية التي نددت بمقتل المدنيين وانتهاك وقف إطلاق النار"، معلنا قيام الوزارة باستدعاء المبعوث الهندي لتقديم احتجاج.

والحادثة هي أول صراع بين الجارين منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2021، حيث تطالب الهند وباكستان بالأحقية الكاملة في الإقليم المتنازع عليه، لكن كلًا منهما يسيطر على نصفه.

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