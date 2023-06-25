ختام مسرحية "حكاية أراجوز" بقصر ثقافة العريش

انتهت عروض المسرحية الاستعراضية "حكاية أرجوز" بحضور لجنة التقييم المكونة من محمد سعيد أبوشنب، و ناصر عبدالتواب سالم عياد، ونهله محمود محمد مرسى محمود، بمسرح قصر ثقافة العريش، شمال سيناء ، بحضور مدير القصر الفنانه إيناس سمير و محمود حنفى نائب مدير عام الفرع .

رعاية المواهب:

يأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة ، و الفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء الثقافى بشأن رعاية وتنمية المواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، إدارة ا أشرف المشرحانى.

مسرحية "حكاية_اراجوز" ، إحدي محطات الابداع تأليف المخرج المحترم ا.مجدى الشريف

العمل المسرحي الغنائي حكاية اراجوز اخراج ناهد علاء ، كلمات الأغاني بابا عبده للشاعر عبدالكريم الشعراوى ، والحان المايسترو خالد الشعراوي وموسيقى المايسترو الفنان عبد الرحمن البيك.