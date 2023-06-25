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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرعاية العاجلة والحرجة: لا تأجيل لأي عمليات موضوعة على قوائم الانتظار.. فيديو

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

أكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بـ وزارة الصحة، أنه ليس هناك أي تأجيل بخصوص العمليات الموضوعة على قوائم الانتظار.

وأوضح "خالد الخطيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي" أن العمليات الموضوعة على قوائم الانتظار ستتم في الأماكن المخصصة لها في موعدها المحددة بدون اي تأخير .

وكشف رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أمر بإعداد خطة كاملة وشاملة لاستعداد عيد الأضحى المبارك.

استعداد عيد الأضحى المبارك

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، أن المحاور تضمنت الطب الوقائي والمجازر ومنافذ بيع اللحوم والثلاجات وصحة اللحوم، ومحور الطب العلاجي ومنع الإجازت وعمل المستشفيات طوال الـ 24 ساعة وجاهزية جميع الاقسام الحرجة وتوفير اكياس الدم والطوائ، وتوفير كافة الاجهزة.

وأشار إلى أن هناك غرف للأزمات ولجان مرور في كافة محافظات الجمهورية، والدفع بسيارات الإسعاف بـ2229 سيارة في جميع الطرق الرئيسية الحدائق والمتنزهات والمصايف، فضلا عن 10 لانشات.

ووجه الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، رسالة للمواطنين بعدم الإفراط في تناول اللحوم ومراعاة الأغذية السليمة، واختيار نوعية الأكل والأطعمة والتأكد من مصادرها.

الصحة وزارة الصحة قوائم الانتظار الدكتور خالد الخطيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عيد الأضحى

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