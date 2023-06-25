نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بالهوت شورت

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين نسيب نجيم، صورا لها بالهوت شورت، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اشعر دائما وكأنني فى المنزل".

نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال لبنان عام 2004، عقب ذلك بدأت العمل في مجال تقديم البرامج عبر تليفزيون المستقبل، تم انتقلت لمجال التمثيل وحصلت على الأدوار الأولى في عدة أفلام مثل فيلم "غزل البنات"، وفي مسلسلات، منها: "أجيال، لو، عشق النساء" وغيرها.

نادين نسيب نجيم

وعُرض مؤخرا لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل "وأخيرا"، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي وتدور أحداث مسلسل "وأخيرًا"، في إطار اجتماعي حول امرأة قوية تدعى “خيال” والتي تعيش في أجواء شديدة الفقر والقحط الشديد، ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية تثبت وجودها، كما انها تعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى “ياقوت” الذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم