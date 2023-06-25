رغم أنهم ليسوا من هواة الرياضة ..تمرين يومي سر طول عمر المعمرين اليابانيين

ربما تسألت يوما ما ما سر إطالة عمر اليابانيين وتمتعهم بصحة جيدة، فوفقا لموقع إكسبرس تمارس شريحة كبيرة من اليابانيين تمريناً يطلق عليه "راديو تايزو"، وهو عبارة عن تمرين ياباني شهير يعد موجوداً منذ عقود.

وفقا لموقع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية يمارس سكان منطقة أوكيناوا اليابانية ،والتي يقطنها الكثير من المعمرين في العالم، هذه الرياضة والتي تشمل تحريك أجسادهم، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وذلك لمدة ساعة يوميا .

وقد كشف مؤلفا كتاب "إيكيجاي والذي يتحدث عن المعتمرين ليكشف الكتاب أن الغالبية من معمري أوكيناوا يمارسون هذا التمرين الذي يستغرق 5 دقائق فقط ويفضل ممارسته عادة بشكل جماعي وبانتظام يوميا .