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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فنزويلا يعلن موقفه من تمرد فاغنر

رئيس فنزويلا يعلن موقفه من تمرد فاغنر

الرئيس الروسي والفنزويلي
الرئيس الروسي والفنزويلي

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، دعمه التام لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، اللذين هزما التمرد المسلح، وأحبطا محاولات إثارة الحرب الأهلية.


ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مادورو، في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى 202 لمعركة كارابوبو والنصر على الجيش الإسباني: "أود أن أنقل من ساحة معركة كارابوبو، مهد الحرية في أمريكا الجنوبية تضامننا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعمنا له، الذي أحبط الخيانة ومنع اندلاع حرب أهلية".

وأضاف: "من فنزويلا نعرب عن دعمنا الكامل للرئيس فلاديمير بوتين شقيق فنزويلا".

وكان مقاتلو "فاجنر" قد سيطروا لى مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد اعلان زعيمهم قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

ووافق بريجوجن في وقت سابق على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.

وبعد أن يغادر بريجوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

وبعد أن وعد في اليوم السابق بـ"تحرير الشعب الروسي" من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو، أعلن بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة "الدماء الروسية"، قائلاً: "أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية".
 

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