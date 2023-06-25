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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صباح البلد يستعرض اهتمام الدولة بإعادة الوجه الحضاري لقاهرة المعز

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كدت الإعلامية فرح سعيد، أنه ينفذ في  محافظة  القاهرة  حاليا فيها عدد من المشروعات الهدف منها عودة الوجه الحضاري لقاهرة المعز.

وقالت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج “ًصباح البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي،  تفقد أمس عددا  من المشروعات على رأسها مشروع "تطوير سور مجرى العيون"  وتابع من خلاله، سير العمل بكافة مراحل المشروع، وزار نماذج من "الوحدات السكنية المختلفة".

وتابعت  أن الدكتور مصطفى مدبولي تفقد منطقة "المقابر المطلة على شارع صلاح سالم تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمتابعة عملية نقل المقابر، وتنفيذ "مقابر الخالدين"، تكريما لرموز الوطن لنقل رفات الرموز لتلك المنطقة.

اهتمام بالغ

وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن مصر كانت تمتلك كتاب وأصحاب فكر كبير، ولكن كان لا يوجد أي معلومات عنهم وأماكن دفنهم، والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح كتبت “من ينقذ كنز المقطم”، والذ تناولت هذا الموضع باهتمام بالغ.

محافظة القاهرة فرح سعيد قاهرة المعز الدكتور مصطفى مدبولى سور مجرى العيون

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