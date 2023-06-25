التعليم: استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد العيد .. والفيزياء 2 يوليو

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان طلاب الثانوية العامة 2023 اجازة من امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يوم الاحد 2 يوليو 2023

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يتم استئنافها بعد اجازة عيد الاضحى 2023 ، مشددا على امتحانات الثانوية العامة 2023 مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.

و وفقا ل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من المقرر ان يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بعد العودة من إجازة عيد الأضحى 2023 ، امتحان الفيزياء لطلاب علمي و التاريخ لطلاب ادبي وذلك يوم الاحد 2 يوليو 2023

وفيما يلي ينشر مقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر اداءها بعد العودة مو اجازة عيد الاضحى 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد إجازة عيد الأضحى 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد إجازة عيد الأضحى 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد إجازة عيد الأضحى 2023