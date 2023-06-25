أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر.. ضياء الدين حلمي يوضح

أكد الدكتور ضياء الدين حلمي، عضو لجنة الشئون الأسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر لها دلالات كثيرة وتعطي رسائل هامة،خاصة بعد التحديات التي تواجه العالم، مشيرا إلى أنه تربط علاقات صداقة ممتدة بين الهند ومصر، وصلت إلى نحو 76 عاما.

وقال ضياء الدين حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه حينما تولى الرئيس السيسي مسئولية الدولة المصرية، أصبحت العلاقات المصرية الهندية في تطور واتساع، مؤكدا أن الهند دولة هامة لمصر، وسيكون هناك تبادل تجاري كبير بين مصر والهند ومتوقع ان يصل إلى 12 مليار دولار.

تعاون اقتصادي

الهند لها كلمة على المحافل الإقليمية الدولية، خاصة أنها احدى الدول المؤسسة "للبريكست"، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون اقتصادي بين مصر والهند.