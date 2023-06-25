خبير يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للأماكن الأثرية.. فيديو

سور مجرى العيون عاد لرونقه..

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، أن جولة رئيس الوزراء بالأمس شملت مناطق عديدة لها أهمية تراثية وتاريخية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالأماكن الأثرية بمختلف عصورها.

وقال محمد عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ًصباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن جولة رئيس الوزراء بالأمس تعمل على متابعة المشروعات التي تم البدء فيها، خاصة أنه تم الوقوف على سير العمل بتجميل وتطوير منطقة "باب زويلة".

عاد لرونقه

وتابع عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، أنه تم زيارة منطقة "سور مجرى العيون"، خاصة بعد التطوير الهائل الذي تم بتلك المنطقة، بعد إن كانت تلك المنطقة تعاني من الإهمال على مدار عقود سابقة، وسور المجرى العيون بعد هذا التطوير عاد لرونقه.