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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميركاتو تاريخي.. 3 صفقات عالمية جديدة تنضم إلى الدوري السعودي

ميندي ومحمد صلاح
ميندي ومحمد صلاح

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، حسم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكتب رومانو عبد حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" بعد حصول الهلال السعودي على توقيع خاليدو كوليبالي واستكمال الفحوصات الطبية، سيكون إداورد ميندي التالي الذي سيافر إلى السعودية للخضوع للفحص الطبي".

وأضاف:" أهلي جدة أنهى اتفافه لضم ميندي، بينما سينتقل حكيم زياش “نجم تشيلسي” إلى النصر".

ميركاتو تاريخي:

وأبرم الدوري السعودي العديد من الصفقات العالمية في الميركاتو الحالي، إذ تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيما من ريال مدريد ونجولو كانتي قادما من تشيلسي، كما ضم الهلال روبن نيفيز من وولفرهامبتون والذي كان هدفا لنادي برشلونة.

وأكدت تقارير صحفية “مؤخرا”، اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن نادي النصر السعودي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الشتاء الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاءعقده مع مانشستر يونايتد.

اهلي جدة إدوارد ميندي تشيلسي الهلال السعودي محمد صلاح خاليدو كوليبالي

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