مستشفى النجوم| جراحة في قلب طارق النهري.. فنانة تصاب بوعكة بسبب الدايت.. وهاني شاكر يستأصل جزءا من القولون

لم يكن الفنان طارق النهري، هو الأول بين النجوم الذين تعرضوا لوعكة صحية خلال الأيام الماضي، إذ شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

طارق النهري

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

كشفت جيسي ابنة الفنان طارق النهري، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله للمستشفى ليلة أمس السبت 24 يونيو، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جيسي طارق النهري، عبر فيسبوك: «الحمد لله بابي خرج من العمليات.. عمل قسطرة و ركب دعامتين بسبب انسداد في شريانين .. ارجوكم ادعوله بالشفاء .. يا رب يشفيك و يعافيك حبيبي».

حسناء سيف الدين

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الفترة الحالية، ونقلها إلى المستشفى، بسبب الدايت.

وكتبت حسناء سيف الدين، منشورا مطولاً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».

وتابعت حسناء سيف الدين حديثها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».

هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الفنان هاني شاكر أجرى عملية استئصال جزء من القولون بسبب تعرضه لالتهابات، ولكنه حاليا في المنزل وبصحة جيدة.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث طرح البوستر الترويجي لها وهو يرتدي بدلة سوداء معلقاً عليها “قريباً”.

أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي وذلك بعد الأزمة الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة.

وقالت منال الصيفى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : ان الفنان أشرف مصيلحي بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة.

كانت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصيلحي كشفت عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق.

لقاء سويدان

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان بعد إجرائها عملية جراحية .

وقالت نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الفنانة لقاء سويدان أجريت عملية حراجية بسطية ، وهي الان تتماثل للشفاء ، وكل الأمور على مايرام ، ومن المقرر ان تغادر المستشفي اليوم ، فى غضون ساعات قليلة قادمة .

وكانت شهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد اجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بقيت كويسة بعد اجراء العملية .. والحمد لله على كل شئ، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

ولم تكشف لقاء، عن تفاصيل العملية الجراحية، مشيرة أن حالتها الصحية فب تحسن.

طارق عبد العزيز

وفي أول يونيو الجاري، خرج الفنان طارق عبد العزيز، من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية.

ويخضع الفنان طارق عبد العزيز للعلاج داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية بعد اجراء عملية القسطرة.

وكتب نجل طارق عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت واحب اطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه وان شاء الله هيقوملنا بالسلامة جميعاً وتطمنوا عليه بنفسكم".

سمية الألفي

كشفت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنه تعافيت تماما من مرض السرطان.

وأضافت سمية الألفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الإثنين ، أن ادعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان التمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر.

وتابعت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، أن اشكر كل من وقف بجواري في محنتي وازمتي الصحية الأخيرة.

وكانت الفنانة سمية الألفى، التى كشفت قبل عامين، عن إصابتها “بسرطان الثدى” من الدرجة الرابعة واستعدادها للخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، وبعضها خضعت للعلاج الكيماوي، حتى شفيت من المرض.