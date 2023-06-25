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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زحمة موت .. إقبال متزايد على شراء السلع من منافذ «كلنا واحد» قبل العيد |شاهد

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

  

وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعًا غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

   

 يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .

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أسعار مخفضة السلاسل التجارية الكبرى الموقع الرسمى لوزارة الداخلية سلع غذائية مبادرة كلنا واحد

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