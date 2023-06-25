الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو فى عيون النواب: مصر نجحت فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.. واهتمام كبير بالثروة السمكية

فى الذكرة العاشرة لثورة 30 يونيو..القيادة السياسية نجحت فى دعم الفلاح المصرى

برلمانى:القيادة السياسية تولى أهمية قصوى لقطاع الزراعة منذ عام 2014

نائب:مصر نجحت فى توسيع الرقعة الزراعية وتقديم كل أشكال الدعم للفلاح



تحدث عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان عن نجاح مصر فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، وأكدوا أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة استصلاح لكمية من الأراضي من خلال شركة الريف المصري عن طريق تخصيص مليون ونصف فدان منهم735 ألف فدان فى المنيا ، والباقي مقسمة فى مطروح والوادي الجديد.

فى البداية تحدث النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عن نجاح مصر فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى ودعم الفلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الزراعة تعنى الأمن الغذائى ، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 والقيادة السياسية تولى أهمية قصوى لقطاع الزراعة ، وظهر ذلك جليا من خلال طرح العديد من المشروعات الخاصة بالتوسع الرأسى المتمثل فى البحث الزراعى والصوب الزراعية لتعزيز الأستفادة من الموارد المائية المحدودة فى هذا الشأن.

كما أوضح عضو لجنة الزراعى والرى بالبرلمان أن التوسع الأفقى بدأ بطرح مليون ونص فدان ثم 500 ألف فدان فى محافظة سيناء ، قم مشروع مستقبل مصر لـ 2.2 مليون فدان ، مشيرا إلى أنه كان هناك إهتمام أيضا من القيادة السياسية بقطاع الثروة السمكية وإصدار قانون خاص بتنمية البحار والثروة السنكية الذى أنشا على أساسه هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لتنمية هذا القطاع.

وتابع: ولعل هذا الأولوية تأتى من إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع فى مواجهة الزيادة السكانية الرهيبة والتى حدثت خلال السنوات الأخيرة ، حيث وصل عدد السكان إلى ما يزيد عن 105 مليون نسمة ، وهو أكبر تحدى فى مجال الزراعة.

واستطرد: هذه الجهود من شأنها أن تحافظ على الفجوة الغذائية التى وصلت مع نهاية الثمانينيات إلى 50 % من إحتياجاتنا الغذائية ، مؤكدا أن هذه الجهود تصب فى الهدف الأساسى وهو توفير الغذاء للشعب المصرى والحد من تفاقم الأزمة الغذائية ، مؤكدا أن تلك المشروعات أسهمت فى تحقيق فائض فى بعض الحاصلات الزراعية وصلت إلى 5 مليار دولار.

وقال النائب عامر الشوربجى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو فإن مصر نجحت فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى ودعم الفلاح.

وأكد الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر وسعت الرقعة الزراعية ، وهذا الذى كان يجب أن نفكر فيه منذ 20 عاما، حيث كانت هناك مساحات ضئيلة توزع على شباب الخريجين خلال الـ 20 عاما الأخيرة ، ولذلك كان إتجاه الدولة المصرية فى توسع الأراضى ولكن بدون تجمعات سكانية.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة استصلاح لكمية من الأراضى من خلال شركة الريف المصرى عن طريق تخصيص مليون ونصف فدان منهم735 ألف فدان فى المنيا ، والباقى مقسمة فى مطروح والوادى الجديد.

وتابع : هناك مشروعين كبيرين تتبناهم الدولة وهم معالج مياه الصرف الزراعى غرب الدلتا ممثل فى محطة جنوب الضبعة ، ومشروع اخر فى شرق الدلتا ممثل فى محطة معاجلة المحسمة وبحر البقر.

واختتم: كان هناك دعم كبير من جانب القيادة السياسية لدعم الفلاح المصرى من خلال دعم البنك الزراعى للمزارعين ، عن طريق الإستفادة من مشروعات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى ومحاطت الدواجن ومحطات التعبئة والفرز والتغليف ، هذا بالإضافة إلى دعم الأسمدة بالنسبة للفلاح المصرى.