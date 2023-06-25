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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء يشتكون من صعوبة أسئلة الكيمياء

بكاء من طلاب الثانوية
بكاء من طلاب الثانوية من الكمياء

اشتكى طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء  القسم " العلمي" من صعوبة أسئلة امتحانات الكيمياء.


وقال طلاب القسم العلمي بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحانات مادة الكيمياء جاءت معظمها صعبة، وتحتاج إلى وقت أطول.


بينما بكت بعض الطالبات  مؤكدات أنهن لم يتوقعن صعوبة الأسئلة بهذه الدرجة.


على جانب آخر تباين آراء الطلاب بالقسم "الأدبي"  حول أسئلة مادة  " الجغرافيا"، وأكد معظمهم أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب للمتوسط، بينما إشتكى البعض الآخر من طول الأسئلة، مؤكدين أنها كانت تحتاج لوقت أكثر.


وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أنه لم يجر رصد أي مخالفات ، أو حالات غش داخل اللجان، كما لم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن الامتحانات.


وأدى اليوم الأحد، 1199 طالب وطالبة بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة "الكيمياء" بشعبة العلوم والرياضيات، ومادة "لجغرافيا" بالشعبة الأدبية، على مدار 3 ساعات لكلًا منهما بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

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IMG-20230625-WA0126
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IMG-20230625-WA0127
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امتحانات الثانوية جنوب سيناء صعوبة الكمياء بكاء

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