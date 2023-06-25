عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، توجيهات برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا، والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها، مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها بأسعار مخفضة للأهالى، وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة، لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكدت المهندسة نهى قديس، مديرة الشئون الزراعية والقائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، أنه يتم توفير السلع الأساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحر الأحمر بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأعلنت المهندسة نهى قديس عن توافر خراف حية بالشركة المصرية المصرية لتجارة الجملة بسعر 170 جنيها للكيلو قائم، بالإضافة إلى لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، ولحوم سوداني طازجة بسعر 195 جنيها للكيلو.

فيما أوضح الدكتور محمد السيد براوي، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أنه يتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا، ويتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح بدون أى رسوم خلال أيام التشريق. 

وقال إنه يتم تطبيق غرامة 50 ألف جنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع. 

وقد ناشدت المديرية الأهالى عدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث، كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الأضحية.

وأكدت المديرية أنها تقوم بحملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية وحملات عامة لضبط الأسواق.

استقبال عيد الأضحى استقبال عيد الأضحي المبارك الاضحى المبارك البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

تم القبض عليه.. ما هو مصير مسرب امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم؟

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

موضوعات متعلقة

مياه البحر الأحمر تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي

قبل أيام من عيد الأضحى.. وصول 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا لميناء سفاجا

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

مشهد نادر.. عروس البحر تداعب سلحفاة بحرية في مرسى علم.. صور

بنات الغردقة يدشنَّ أكاديمية لتعليم ريادة الأعمال للشباب تحت 20 سنة

بنفس القاعة.. مدرس يحتفل بتخرج طلابه وسبوع توأميه في الغردقة

بها سم قاتل .. 3 أنواع من الأسماك خطيرة تعرف عليها

رئيس مدينة رأس غارب يبحث 35 شكوى وطلبا خلال لقاء المواطنين

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

انتهاء تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج المصرية على صعيد عرفات.. صور

على أرض الواقع.. منزل فائق الفخامة بـ 8 عجلات سعره 58 مليون جنيه|شاهد

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى

مفاجأة.. جماعة إرهابية تتوعد إثيوبيا بعمليات عقابية ضد حكومة أبي أحمد| التفاصيل الكاملة

بديل محمد صلاح ينتقل للدوري الألماني.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

فيديو

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ