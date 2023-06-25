محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، توجيهات برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا، والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها، مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها بأسعار مخفضة للأهالى، وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة، لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكدت المهندسة نهى قديس، مديرة الشئون الزراعية والقائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، أنه يتم توفير السلع الأساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحر الأحمر بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأعلنت المهندسة نهى قديس عن توافر خراف حية بالشركة المصرية المصرية لتجارة الجملة بسعر 170 جنيها للكيلو قائم، بالإضافة إلى لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، ولحوم سوداني طازجة بسعر 195 جنيها للكيلو.

فيما أوضح الدكتور محمد السيد براوي، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أنه يتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا، ويتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح بدون أى رسوم خلال أيام التشريق.

وقال إنه يتم تطبيق غرامة 50 ألف جنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع.

وقد ناشدت المديرية الأهالى عدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث، كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الأضحية.

وأكدت المديرية أنها تقوم بحملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية وحملات عامة لضبط الأسواق.