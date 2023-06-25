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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج المصرية على صعيد عرفات.. صور

بعثه الحج
بعثه الحج

نجحت بعثة الحج فى تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات لإتمام آداء مناسك الحج ، حيث وصلت جميع الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات ، وإكتملت مخيمات حجاج القرعة وتزينت لإستقبال ما يقارب أحد عشر ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد .  

وتفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج .. كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى .

يأتى ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن ، وتهيئة إحتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع .. فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

يأـي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ .

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