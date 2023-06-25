الإمارات .. "غرفة عجمان" تشارك بمؤتمر غرف التجارة العالمية في جنيف

شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان بدولة الإمارات في فعاليات الدورة الـ 13 لمؤتمر غرف التجارة العالمية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة جنيف بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، حيث عقدت أعمال المؤتمر في جنيف ـ سويسرا.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء وممثلي غرف التجارة والمسؤولين وأصحاب الأعمال، حيث حظي المؤتمر بتنوع لافت لجلساته وفعالياته المصاحبة والتي تزيد عن40 جلسة وفعالية بمشاركة أكثر من 1500 مشارك يمثلون ما يزيد عن 100 دولة، وأكثر من 80 متحدث وخبير لمناقشة واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي وسبل تسهيل حركة التجارة والشراكات الاقتصادية بين دول العالم.

تناولت أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام مجموعة من المحاور الرئيسية تحت عنوان "تحقيق السلام والازدهار من خلال التعددية"، حيث ناقش الحضور أهمية تنويع ومرونة برامج التمويل في دعم ونمو الاقتصاد، وسبل تطوير التجارة الرقمية وأهمية توجيه منشآت القطاع الخاص لاعتماد التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج وتقديم الخدمات، والاهتمام ببرامج ريادة الأعمال بهدف زيادة نسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول، كما ناقش المؤتمر دور غرف التجارة في قيادة جهود القطاع الخاص نحو الاستدامة وتوفير مناخ اقتصادي يتسم بالنمو مع الحفاظ على البيئة والموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية،كما أوصى المؤتمر بضرورة تكثيف التعاون بين غرف التجارة وتعميم افضل الممارسات في مجالات الابتكار، الاستدامة، تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات.

وخلال فعاليات المؤتمر ، عقد محمد الحمراني مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي وممثلي غرف التجارة والصناعة من مختلف دول العالم لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية وأفضل المبادرات والخدمات المبتكرة والاستباقية لخدمة أصحاب الأعمال.

وأكد الحمراني أن المؤتمر عزز من تبادل المعرفة والخبرات في مجال الأعمال والتجارة بين المشاركين،وطرح مجموعة من تحديات الأعمال العالمية وأفضل الممارسات الناجحة للتعامل مع هذه التحديات، كما وفر المؤتمر منصة ممتازة لبناء وتوسيع الشبكات العالمية واكتشاف فرص جديدة للتعاون والترويج للاستثمارات والأعمال، واستكشاف فرص الاستثمار العالمية، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة واعتماد المعايير البيئية والاجتماعية الأفضل، كما سهل المؤتمر من فتح الآفاق لتوقيع الاتفاقيات وتكوين الشراكات الجديدة لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة.

وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على تنفيذ أجندة مشاركات عالمية تضمن تنويع شركاء الغرفة الدوليين والترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة واكتشاف أسواق جديدة لمنتجات مصانع عجمان.

وأشار محمد الحمراني، إلى أن غرفة عجمان حرصت على تعريف الحضور من مختلف الدول المشاركة في المؤتمر بتوجهات الإمارات خلال عام الاستدامة واستعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28، لاسيما وأن أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر تناولت مجال الاستدامة وارتباطها بالقطاع الاقتصادي.