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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، على انخفاض مؤشرها العام 6ر59 نقطة ليبلغ مستوى 68ر6989 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 85ر0 في المئة.

 

وبحسب تقرير البورصة اليوم، فقد تم تداول 1ر151 مليون سهم عبر 7592 صفقة نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار (نحو 2ر101 مليون دولار).

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وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر37 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5429 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 68ر0 في المئة من خلال تداول 3ر76 مليون سهم عبر 3247 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 9ر20 مليون دولار).

 

انخفاض مؤشر السوق الأول

 

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر69 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7765 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 89ر0 في المئة من خلال تداول 7ر74 مليون سهم عبر 4345 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 9ر79 مليون دولار).

 

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 68ر46 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5324 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 87ر0 في المئة من خلال تداول 3ر61 مليون سهم عبر 2507 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 3ر16 مليون دولار).

بورصة الكويت البورصة اليوم دينار صفقة نقدية مؤشر السوق الرئيس

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