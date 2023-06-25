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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشاذلي: راضٍ عن نتائج منتخب الناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي

تحدث سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن تتويج مصر بـ14 ميدالية في النسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف التي استضافها حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

وقال الشاذلي في تصريحاته: « ختامها مسك.. سعيد للغاية بنتائجنا في البطولة خاصة في السباق الأخير "سباق 4*100 مونو بنين" الذي يعتبر أقوى سباق في البطولة، وأولادنا أقوياء انتزعوا الميدالية من فم الأسد».

وأضاف الشاذلي: «المنتخب المصري احتل المركز الثالث في الترتيب العام خلف فريق الاتحاد الدولي المتصدر واليونان صاحب المركز الثاني والذي يعتبر إنجاز تاريخي جديد يضاف لإنجازات المنتخب المصري الذي يحقق هذه النتيجة لأول مرة، وأنا سعيد للغاية بهذه النتيجة خاصة أننا رفعنا اسم مصر عاليًا بين دول العالم».

تطرق الشاذلي للحديث عن دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أعطى للمنتخب الطاقة والقوة لتحقيق تلك النتائج المشرفة، فضلًا عن ستاد القاهرة الذي ظهر في أفضل شكل ممكن، وكذلك الحضور الجماهيري المبهر والكبير والذي أعطى دفعة معنوية للاعبين.

وأردف الشاذلي أن منتخب الناشئين والناشئات هذا يعتبر نواه لمنتخب قوي يمثل مصر في السنوات المقبلة ويجعل الفراعنة ينافسون على الذهب دائما ويتواجدون على منصات التتويج.

وأتم الشاذلي: «راضٍ عن نتائج المنتخب تمام الرضا، وكذلك عن التنظيم الجيد للغاية والذي نال إشادة جميع الضيوف والمشاركين، وهو ما جعلنا نظهر مصر بشكل رائع».

واحتلت مصر المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات البطولة برصيد  14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات، و 4 فضيات  و 6 برونزيات.

سامح الشاذلي المنتخب المصري

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