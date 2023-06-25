عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استعدادا لعيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد للقصوى وتكثيف الخدمات المرورية على الطرق.. صور

سيارات المرور
سيارات المرور

رفعت وزارة الداخلية درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط المرورية التى إعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى نظراً لما تشهد فترة إجازة عيد الأضحى  من كثافة مرورية على الطرق مع إتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للإستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين وإختصار زمن الرحلة فقد قامت الإدارة العامة للمرور برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على تلك الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.  

      

تم تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى إنتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة.. ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات  وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

99BD1CD4-20B1-4BED-8B8D-A83431F10164
99BD1CD4-20B1-4BED-8B8D-A83431F10164
5379CD7D-4A2E-42EB-8859-5AE40DB7B82E
5379CD7D-4A2E-42EB-8859-5AE40DB7B82E
3131900D-DE5F-4AC4-A157-6D0ED2A5B949
3131900D-DE5F-4AC4-A157-6D0ED2A5B949
2C882900-41DF-4D2E-91A3-79A3B1EB13A6
2C882900-41DF-4D2E-91A3-79A3B1EB13A6
BA277F84-6321-4FD4-9C92-DEB8A57D9FB9
BA277F84-6321-4FD4-9C92-DEB8A57D9FB9
F34D31BC-9FE7-43E9-9F92-A5E9C7700BE4
F34D31BC-9FE7-43E9-9F92-A5E9C7700BE4
48AD8D08-4337-4B68-91EE-AA8C5562E81F
48AD8D08-4337-4B68-91EE-AA8C5562E81F
088F430A-C2F4-4DB4-99A5-9098036721BB
088F430A-C2F4-4DB4-99A5-9098036721BB
أجازة عيد الأضحى احتفالات المواطنين الادارة العامة للمرور الاستعداد القصوى الخدمات المرورية الحركة المرورية المناطق الساحلية خدمات المرور خدمات المرورية خدمة المواطن رفع درجة الإستعداد القصوي وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ترشيحاتنا

قصة مايكل جاكسون تحدى الموت ليعيش 150 عامًا ..تفاصيل مدهشة

مدبولي: رعاية الرئيس حملة 100 يوم صحة تعزز اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات العامة

فرنسا تحذر من كارثة تهدد الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا

توفير السلع بأسعار مخفضة في إجازة العيد.. تحركات عاجلة من الحكومة| تفاصيل

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

هاخد رأيه في تدريب منتخب مصر .. ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

فيديو

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ