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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. الداخلية ترفع الحالة الأمنية للقصوى استعدادا لتأمين احتفالات العيد

تأمين احتفالات العيد
تأمين احتفالات العيد

رفعت وزارة الداخلية درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط المرورية التى اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى نظراً لما تشهده فترة إجازة عيد الأضحى  من كثافة مرورية على الطرق مع إتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للإستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين وإختصار زمن الرحلة فقد قامت الإدارة العامة للمرور برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على تلك الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.  

تم تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى إنتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة.

 ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات  وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

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أجازة عيد الأضحى احتفالات المواطنين الاستعداد القصوى الادارة العامة للمرور الحركة المرورية المناطق الساحلية خدمات المرور وزارة الداخلية

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