شاهد .. الداخلية ترفع الحالة الأمنية للقصوى استعدادا لتأمين احتفالات العيد

رفعت وزارة الداخلية درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط المرورية التى اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى نظراً لما تشهده فترة إجازة عيد الأضحى من كثافة مرورية على الطرق مع إتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للإستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين وإختصار زمن الرحلة فقد قامت الإدارة العامة للمرور برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على تلك الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

تم تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى إنتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة.

ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

EC13DE84-1ABF-47BC-AA3A-0C2FF9DA4635

C39D7450-D37A-4B65-9662-D94C6402CF0E

0A9F1B7B-ACD8-4E06-9ECE-3584B1B1B5D3

2F1B1DE5-0193-47A1-8542-8E2C4A1BEC3C

5DABA749-2B9D-461D-B137-356B2534E975

A7177403-5877-4152-8FB3-E88F6C57F690

E3A7BC08-0E7D-4D31-8E05-C2922A8E6F6F