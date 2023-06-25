عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر للطيران تتوقع نقل 10 ملايين راكب خلال 2023.. فيديو

مصر للطيران
مصر للطيران

علق الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، على طلب إحاطة حول الخروج من قائمة أفضل 10 شركات عربية وإفريقية.

txt

مصر للطيران تسير 300 رحلة داخلية إلى المدن السياحية خلال عيد الأضحى

txt

المركزي يثمن جهود مصر للطيران فى رعاية مؤتمر بنك التنمية الأفريقي

وقال الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصر للطيران تعبر أول شركة أفريقية خرجت من أزمة كورونا"، لافتا: "في عام 2022 نقلنا 9 مليون راكب".

وأضاف: "وصلنا لمعدلات تشغيل في عام 2022 خلال أزمة كورونا إلى 83% من معدلات تشغيل عام 2019 في حين أن هناك العدد من الشركات التي أغلقت بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار: "من المتوقع نقل 10 مليون راكب خلال عام 2023"، موضحا: "مصر للطيران الشركة الوحيدة في العالم التي لم تستغني عن أي عمالة موجودة وكان التدريب مستمر خلال فترة جائحة كورونا".

 
 

مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

ترشيحاتنا

روسيا تحبط محاولة أمريكية لإشعال حرب نووية في أوكرانيا .. تفاصيل

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

زيدان: أفتقد الأدرينالين بالبعد عن التدريب

إشارة إيجابية.. أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الهندي: زيارتي لمصر تاريخية.. وستضيف قوة جديدة للعلاقات

في متناول الجميع.. وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة للمصريين حول الأسعار قبل العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

نشر٨.. خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

والدته تدخلت سرا وهذا أجره في السنة.. مبابي يقترب من ريال مدريد

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ