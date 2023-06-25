مصر للطيران تتوقع نقل 10 ملايين راكب خلال 2023.. فيديو

علق الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، على طلب إحاطة حول الخروج من قائمة أفضل 10 شركات عربية وإفريقية.

وقال الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصر للطيران تعبر أول شركة أفريقية خرجت من أزمة كورونا"، لافتا: "في عام 2022 نقلنا 9 مليون راكب".

وأضاف: "وصلنا لمعدلات تشغيل في عام 2022 خلال أزمة كورونا إلى 83% من معدلات تشغيل عام 2019 في حين أن هناك العدد من الشركات التي أغلقت بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار: "من المتوقع نقل 10 مليون راكب خلال عام 2023"، موضحا: "مصر للطيران الشركة الوحيدة في العالم التي لم تستغني عن أي عمالة موجودة وكان التدريب مستمر خلال فترة جائحة كورونا".



