شوط أول سلبي بين منتخب مصر الأولمبي والنيجر

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين المنتخب الأولمبي ونظيره النيجر فى اللقاء الذي يجمع بينهما فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبى بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة

وصم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمدعاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات حيث تضم المجموعة الأول: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.