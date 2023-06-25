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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح هامة للتأكد من سلامة الأضحية .. أستاذ الرقابة على اللحوم يوضح

الأضحية
الأضحية

قال إيهاب فؤاد، أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بالمركز القومي للبحوث، إن هناك علامات صحية يجب التأكد منها قبل شراء الأضحية، مثل منطقة الرأس والأنف والفم.

واسترسل إيهاب فؤاد، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، يفضل الذبح داخل المجازر أو داخل نقاط الذبح، التي توفرها وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري، ويفضل نقل الأضحية إلى مكان قبل الذبح بيوم.

وأكمل: يجب علينا أن نوفر الراحة ونقلل توتر وخوف الاضحية، لأن الحيوانات تفرز هرمونات، نتيجة الخوف والقلق، تتسبب في تغير طعم اللحوم.

وأضاف: يُفضل تقطيع اللحمة قبل تخزينها في الفريزر ، وليس تخزينها كقطع كبيرة.

 

الأضحية شراء الأضحية المركز القومى للبحوث الذبح

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