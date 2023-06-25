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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف عن مكالمة هاتفية بين زيلينسكي وبايدن .. تفاصيل

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع الرئيس الأوكراني، زيلينسكي الهجوم المضاد والدعم الأمريكي غير المحدود لأوكرانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إن المحادثات الهاتفية مع بايدن تناولت التطورات الأخيرة في روسيا.

وأضاف، بحثت مع بايدن هاتفيا ضرورة إرسال المزيد من الأسلحة خاصة بعيدة المدى.

وأشار زيلينسكي إلي أن الأحداث الأخيرة في روسيا عكست ضعف نظام بوتين.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، إن التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق.

وأكدت، أن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لجيشنا منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن التوقعات الحالية بشأن الهجوم المضاد مبالغ فيها.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد معقد والدفاعات الروسية قوية للغاية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.   

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