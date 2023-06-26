رئيس الوزراء اللبناني يزور المسجد النبوي.. شاهد

زار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدَّى الصلاة فيه.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضير، وعددٌ من المسؤولين.

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال الحجاج، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم.

وأكد الدفاع المدني السعودي، جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.