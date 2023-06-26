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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللحظة الأسعد.. مدافع الأهلي يعلق علي تجديد عقده

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، علي تجديد عقده لمدة عامين مع النادي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب ياسر إبراهيم: “مع النادي الأهلي محدش يعرف اللحظة الأسعد في حياته هي ايه؟ لحظة هدف مهم؟ بطولة أفريقيا؟ كأس العالم للأندية؟ اعتقد اللحظة الاسعد بالنسبة ليا الان هي تجديد وجودي في البيت الكبير موسمين اضافيين”.

وتابع ياسر إبراهيم: “اللعب في النادي الأهلي قصة ولا في الأحلام والحكاية مستمرة ان شاء الله مليانة نجاح وبطولات”.

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد ياسر ابراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى عقد ياسر إبراهيم

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