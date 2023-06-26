رئيس الوزراء يقرر إصدار عملات تذكارية من الفضة تبدأ من 750 جنيهًا

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 25 (تابع)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023، الذى جاء فى مادته الأولى أنه لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الفضة فئات "الواحد، والخمسة، والعشرة جنيهات" بمناسبة الاحتفال بمرور "125" عامًا على تأسيس البنك الأهلى المصرى.

سعر البيع

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها كالآتى:

1 - العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر "750" جنيهًا.

2 - العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر "860" جنيهًا.

3 - العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر "980" جنيهًا.